Thomas D. Trummer bleibt bis 2030 KUB-Direktor

Der 56-jährige KUB-Direktor selbst freute sich darauf, das Haus „weiter in die Zukunft zu führen“. Gemessen an den Zahlen werde das Jahr 2023 mit voraussichtlich 60.000 Besuchern eines der erfolgreichsten in der Geschichte des KUB sein. Seit der Übernahme der Leitung des Kunsthaus Bregenz im Mai 2015 hat er Künstler wie Miriam Cahn, Adrian Villar Rojas, Simon Fujiwara, Ed Atkins, Anna Boghiguian oder Michael Armitage an den Bodensee geholt.