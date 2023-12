Austria-Geheimklausel, Deutsche an Sollbauer dran

Austria Klagenfurt bleibt im Höhenflug, ist wieder voll auf Top-6-Kurs. Der Blick in die Zukunft zeigt aber: Es wartet richtig viel Arbeit auf die Bosse - 14 Verträge laufen aus. Wernitznig hat eine Geheimklausel im Vertrag, so auch Union Berlins Trainer Nenad Bjelica. Und ein Ex-Klagenfurter ist an Rapids Sollbauer dran.