„Die Koralmbahn rückt Kärnten ins Zentrum Europas“

Messe in Klagenfurt, Logistik in Villach

„Es gibt für die Area Süd viele Projekte in Kärnten“, sagt WKK-Präsident Jürgen Mandl. „Der Lakeside Park wird ab 2026 in St. Paul/Lav. ausgebaut, auch Kühnsdorf wird ein wichtiger Ort für Betriebsansiedelungen. Mit der Fertigstellung der Südstrecke zwischen Wien und Villach kriegen wir in drei Jahren noch mehr Schub. Das Logistik Center in Fürnitz steht mit der Nähe zu Italien und Slowenien verkehrstechnisch an zwei Schnittpunkten. Die Messe in Klagenfurt wird dann am richtigen Ort sein. Viele Wirtschaftsfäden laufen in Kärnten zusammen. Wir freuen uns schon auf das Konferenzzentrum.“