Miss Austria wählte Kärntens schönsten Profikicker

Die Klagenfurterin Valentina Schlager (31) ist Kärntens letzte Miss Austria - und suchte für die „Krone“ den schönsten Profifußballer in Kärnten. Heißt: Die Kicker von Austria Klagenfurt traten „gegen“ jene des WAC in der Wahl um den „Mister Kärnten“ an. Am Ende stand ein Verteidiger ganz oben am Thron, ein anderer bestach mit „Haaland-Optik“.