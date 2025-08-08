Vorteilswelt
Wirtschaftliche Hilfe

Trotz Heimpleite gibt‘s für Klagenfurt gute News

Kärnten
08.08.2025 22:27
Matteo Kitz (li.) und die Austria Klagenfurt unterlagen den Austria Wien Amateuren mit 2:3.
Matteo Kitz (li.) und die Austria Klagenfurt unterlagen den Austria Wien Amateuren mit 2:3.(Bild: GEPA)

Was für ein Stolperstart beim ersten Heimspiel der neuen Zweitliga-Saison! Nach nur elf Minuten lag Austria Klagenfurt gegen Austria Wiens Amateure mit 0:3 zurück – Ende 2:3 vor 2134 Zuschauern. Erfreulich: Im Klub gibt es künftig dank einer Unterstützung mehr wirtschaftliche Kompetenz. 

Das war gar nichts! Beim Heim-Auftakt in der 2. Liga stolperte die Austria Klagenfurt vor 2134 Zuschauern förmlich in die Partie. Nach drei Eckbällen (!) lag die Truppe von Trainer Rolf Landerl nach nur elf Minuten mit 0:3 zurück. „Wir haben uns wie Schulbuben angestellt“, knurrte Kapitän und Tormann Manuel Kuttin. „Wir haben den Start völlig verschlafen, haben uns von einem Junioren-Team die Schneid abkaufen lassen – und gegen sie in den ersten elf Minuten auch noch drei Standardtore kassiert.“

Porträt von Albert Kurka
Albert Kurka
Kärnten

