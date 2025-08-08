Trotz Heimpleite gibt‘s für Klagenfurt gute News

Das war gar nichts! Beim Heim-Auftakt in der 2. Liga stolperte die Austria Klagenfurt vor 2134 Zuschauern förmlich in die Partie. Nach drei Eckbällen (!) lag die Truppe von Trainer Rolf Landerl nach nur elf Minuten mit 0:3 zurück. „Wir haben uns wie Schulbuben angestellt“, knurrte Kapitän und Tormann Manuel Kuttin. „Wir haben den Start völlig verschlafen, haben uns von einem Junioren-Team die Schneid abkaufen lassen – und gegen sie in den ersten elf Minuten auch noch drei Standardtore kassiert.“