Kärntner Akademien stocken bei Talente-„Züchtung“

Auch Amateur-Teams schwach

Erklärungen zu finden, ist schwer. „Wir lassen unsere besten U18-Spieler in den Amateurteams spielen“, sagen jedenfalls die Akademie-Leiter Walter Kogler (WAC) und Robert Micheu (Austria) fast unisono. Allerdings sind auch diese mies drauf: Die WAC Amateure bilden das Regionalliga-Schlusslicht, Klagenfurt ist in der Kärntner Liga nur Mittelmaß. „Die AKA-Konkurrenz ist riesig. Wir haben in Kärnten nicht so eine große Auswahl wie andere. Spieler mit Potenzial gibt es immer, aber es fehlt die Dichte“, meint Kogler.