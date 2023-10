Klagenfurt hatte einen Weltmeister an der Angel!

Ganze 18 Punkte hat Austria Klagenfurt nach der Hinrunde am Konto. Einen mehr als in der vergangenen Saison, ganze vier mehr als im Aufstiegsjahr. Mit einem kleineren Kader, mit weniger finanziellen Ressourcen - und dennoch lacht man von Rang vier, wies Krösus Salzburg (2:2) heuer in die Schranken, machte Rapid am Sonntag mit 3:2 platt. Und hat erst eine Niederlage (1:3 gegen LASK) erlitten, ist auswärts noch unbesiegt!