Verein engagiert sich für Bildung am Campus Lienz

Wie soll es am Bildungscampus Lienz weitergehen? Dieser Frage geht auch der Verein Campus Isel nach. Dieser von heimischen Unternehmen initiierte Verein will sich für Innovation, Wissenschaft, Bildung und den Standort Lienz einsetzen. Um dies umzusetzen, will man den Fokus vor allem auf technische Berufe legen.