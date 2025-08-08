Verein engagiert sich für Bildung am Campus Lienz

Der von Osttiroler Firmen getragene Verein Campus Isel will den Bildungsstandort weiter vorantreiben. Dafür setzt man auf enge Zusammenarbeit mit Verantwortlichen, Innovation und auch Schülern.
Wie soll es am Bildungscampus Lienz weitergehen? Dieser Frage geht auch der Verein Campus Isel nach. Dieser von heimischen Unternehmen initiierte Verein will sich für Innovation, Wissenschaft, Bildung und den Standort Lienz einsetzen. Um dies umzusetzen, will man den Fokus vor allem auf technische Berufe legen.
Vereinsvorstand Andreas Kraler (Geschäftsführer von Hella) möchte den Bildungs- und Innovationsstandort Lienz über die Grenzen Osttirols sichtbarer machen und an die umliegenden Regionen Spittal, Hermagor oder das Pustertal sowie den Pinzgau anbinden: „Wir brauchen den Input von außen, das bringt neue, frische Perspektiven.“
In Gesprächen zwischen den Osttiroler Unternehmen und den Bildungseinrichtungen habe sich ein gewisser Unterstützungsbedarf durch die heimische Wirtschaft gezeigt. Vor allem die HTL, die direkt am Campus steht, würde diese Ausbildung qualitätsvoller machen und davon reichlich profitieren.
Kurze Wege und viel Pragmatismus sollen künftig helfen. „Wir brauchen schnelle und effektive Lösungen“, so Kraler. Auch der Schulsprecher der HTL soll bei Bedarf eingebunden werden.
Kommentare
