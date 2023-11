So will Premier-League-Klub der Pacult-Elf helfen

2,06 Meter gegen 1,65 Meter

Sturm ist im Vergleich zu Klagenfurt also bekanntlich riesig – das trifft auch auf zwei Spielern zu: Denn im Tor der Grazer steht Kjell Scherpen (23), mit seinen mächtigen 2,06 Metern der Größte der Bundesliga. Der heute von seinem holländischen Landsmann gefordert wird: Klagenfurt-Flügelflitzer Solomon Bonnah (20), mit 1,65 Metern der Kleinste in Österreichs höchster Spielklasse. Beide eint eine Vergangenheit bei Ajax Amsterdam, wo Bonnah neun Jahre in der Akademie verbracht hat.