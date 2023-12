Ländle-Michl läuft bei 24-Stunden-WM in Taipeh

„Nachdem lange Zeit gar nicht festgestanden hatte, ob ich überhaupt starten werde, ich erst sehr spät mit dem gezielten Training begonnen und eigentlich keine richtig langen Läufe in der Vorbereitung gemacht habe, ist meine Erwartungshaltung ehrlich gesagt sehr gering“, erklärte Wolfgang Michl, der seit 3 Uhr mitteleuropäischer Winterzeit in Taipeh bei der 24-Stunden-Weltmeisterschaft in Taipeh für Österreich läuft, im Vorfeld.

In den ersten fünfeinhalb Stunden absolvierte der Finanzchef der Gemeinde Egg dennoch bereits 64 Kilometer, womit er auf Rang elf in der M40-Klasse rangierte.