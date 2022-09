Vom Indoor-Laufband zum Ultrarunning-Rekordler

Startschuss im Sportpark

Ein Ziel, zu dem der gebürtige Kapfenberger eher zufällig kam. „Ich habe erst mit 28 Jahren mit dem Laufen begonnen“, erzählt der gelernte Koch. „Damals war ich als Sommelier für eine Saison in Lech. Da ich nicht jeden Abend fortgehen wollte, habe ich mir eine Mitgliedschaft im dortigen Sportpark gegönnt und auf dem Laufband meine Läuferkarriere gestartet.“ Die zu Beginn aber schleppend verlief. Michl machte im Tourismus Karriere, wurde Direktor in einem Hotel am Wörthersee und heuerte in dieser Funktion dann 2013 in der Bezauer „Post“ an.