180 Kilometer in 16 Stunden - dann war Schluss

Karin Freitag knackt Ö-Rekord

Trotz des vorzeitigen Aus für Wolfgang Michl, gab es im Lager der rot-weiß-roten Ultrarunner auch Grund zur Freude. Verantwortlich dafür: die Tirolerin Karin Freitag. Die 40-Jährige, die bereits zig Staatsmeistertitel in den unterschiedlichsten Ausdauer-Disziplinen einfahren konnte und auch den österreichischen Rekord über die 100-Kilometer hält (7:45:58 Stunden), absolvierte ihre Runde auf dem 1525,48 Meter langen Kurs in Verona mit einer unglaublichen Gleichmäßigkeit. Bereits deutlich vor Ablauf der 24-Stunden-Frist hatte Freitag die, 2020 in Bad Blumau von Karin Augustin aufgestellte Austro-Bestmarke von 218,81 Kilometer überboten. Am Ende absolvierte die gebürtige Steirerin 150 volle Runden und beendete die EM auf Rang 17 - mit über 228 Kilometern auf ihrem Laufkonto. Das endgültige Ergebnis ist noch ausständig.