Vier „Suchtgiftler“ aus dem Verkehr gezogen

Bei der Kontrolle in Lauterach - einer der vielen Stellen, an denen die Exekutive präsent war - haben Marchettis Kollegen viel zu erzählen: Etwa von einem Lenker, der nach dem Genuss einer Schnapspraline 1,3 Promille aufweisen konnte. Nach 15 Minuten Wartezeit ohne Essen, Trinken oder Zigaretten steht für solche Kandidaten dann ein Test am geeichten Gerät an. Der Schnapspralinenkonsument damals hatte Glück. Bei 0,0 Promille lag der Wert schon nach wenigen Minuten.