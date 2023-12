So schützen Sie Babys Haut vor starker Kälte

Babys haben dünnere Haut

Die Haut von Babys und Kleinkindern ist nur etwa ein Fünftel so dick wie die von Erwachsenen, wobei der Hornschichtanteil bei den Kleinsten wesentlich geringer ist. Auch der Säureschutzmantel und die Talgproduktion funktionieren noch nicht so gut. Dadurch ist die Schutzfunktion der Haut noch nicht vollständig in Takt.