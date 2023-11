Duell der „Raufbolde“ wird ein heißer Kampf

Auf die Bullen wartet in der schönen „Reale Arena“ in San Sebastian heute (21, live auf Servus TV, Sky und DAZN) von Beginn an ein heißer Kampf. Nicht nur, weil der Meister nach drei punktelosen Champions-League-Spielen in Folge wieder anschreiben und sich eine gute Ausgangslage für das Spiel gegen Benfica am letzten Spieltag verschaffen will, sondern auch, weil beim Duell der Basken und der Salzburger die zwei aggressivsten Teams der Königsklasse aufeinandertreffen. Keiner foult so oft wie die „Raufbolde“ Salzburg (62 Mal) und Real Sociedad (60 Mal). Mit Lucas Gourna-Douath haben die Mozartstädter zudem auch noch den Spieler mit den meisten Regelverstößen (13) in ihren Reihen.