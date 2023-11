Ein Salzburg-Profi auf den Spuren einer Real-Ikone

Luka Sucic ist gerade mal 21 Jahre jung. Dennoch darf man ihn in Salzburg schon fast zum Inventar zählen. Mit 13 kam er an die Salzach, kämpfte sich durch die Akademie, spielte für Liefering und setzte sich schließlich auch bei Meister Salzburg durch. Im Frühjahr setzte ihn eine Knieverletzung („eine sehr schwere Zeit für mich“) lange außer Gefecht, seit rund zwei Monaten ist er zurück. „Endlich darf ich wieder machen, was ich so liebe“, sagt er der „Krone“.