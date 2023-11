Real Sociedad gegen Salzburg - ab 21 Uhr LIVE

Magere Ausbeute

Nur drei der jüngsten zehn Pflichtspiele hat Salzburg gewonnen, darunter ein 3:2-Zittersieg am Samstag bei der Generalprobe gegen Hartberg. In der Königsklasse gab es zuletzt drei Niederlagen in Serie, mit Ausnahme des Hinspiels gegen Real Sociedad (0:2) aber durchwegs gute Leistungen. „Wir sind dafür bekannt, dass wir in der Champions League mit unserer Tonart überraschen können“, erinnerte Struber. „Wir wollen an die Spiele gegen Inter Mailand (1:2 und 0:1/Anm.) anschließen, als wir Mannschaften auf dem Level Paroli bieten konnten.“