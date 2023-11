Innsbrucker Wahlkampf: Nichts mit „knackig & kurz“

O-Dorf und Reichenau 2018 fest in blauer Wählerhand

Passend dazu, aber wohl eher außergewöhnlich, ist, dass der Chef einer Partei einem anderen gut gemeinte Tipps gibt, was er denn für einen erfolgreichen Wahlkampf zu tun habe. Gleich vorweg: Natürlich hat das der Tiroler FPÖ-Chef Markus Abwerzger so nicht gemeint, als er an die Adresse von ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky in Bezug auf die Innsbruck-Wahl kürzlich in der „Krone“ meinte, er schaue sich an, wie Tursky die PS auch auf die Straße bringe. Es werde jedenfalls zu wenig sein, sich „von eigenen Funktionären feiern zu lassen“, sondern darauf ankommen, ob Tursky auch Hausbesuche etwa in den Stadtteilen im O-Dorf oder Reichenau absolviere, so wie „das unser Markus Lassenberger seit Jahren macht“. O-Dorf und Reichenau waren bei der Wahl 2018 übrigens fest in blauer Wählerhand.