Handels-KV: Gewerkschaft plant jetzt Warnstreiks

KV-Abschlüsse jenseits von neun Prozent seien für die Unternehmen im Handel nicht möglich, das Plus in der Sozialwirtschaft werde von der öffentlichen Hand finanziert, räumte WKÖ- Rainer Trefelik am Dienstag in einem Beitrag des Ö1-Mittagsjournals ein. „Diese Möglichkeit haben wir im Handel leider nicht. Wir müssen die Gelder erwirtschaften, wir müssen die Betriebe am Laufen halten.“