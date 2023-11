Ist da noch was zu retten? Spoiler: Ja, und wie!

„Ich fand schon tote Tiere in Autos, oder Pilze, die aus dem Teppich wuchsen. Aber hier dachte ich: Wie soll ich das allein an einem Tag schaffen?“ Doch der 39-Jährige fackelte nicht lang und machte sich an die Arbeit. „Ich habe erst einmal alles ausgebaut. Den Müll habe ich entweder weggeworfen oder in Plastiksäcken gesammelt.“ Darunter waren unzählige Spritzen und Arzneimittelfläschchen, auch Papierkram wie Rezepte. Offenbar war ein Landtierarzt mit dem Wagen unterwegs.