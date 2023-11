Heimische Seniorin (75) von Hamas freigelassen

Eine weitere bestätigte Geisel aus Österreich war bisher der 38-jährige österreichisch-israelische Doppelstaatsbürger Tal Shoham. Als die Hamas am 7. Oktober ihr Massaker in Israel verübte und Zivilisten verschleppte, waren er sowie seine Frau und seine beiden Kinder (8 und 3) darunter. Seine Frau, seine Tochter und sein Sohn konnten im Zuge der Geiselfreilassungen in den vergangenen Tagen nach Israel zurückkehren.