Super Gefühl, aber auch die Hex’ am Stecken

Nämlich Verteidiger Stapelfeldt und Ali Wukovits. Gerade für den Stürmer eine harte Zeit, da er saisonübergreifend bereits 41 Partien die „Hex’ am Stecken“ hat. „Es ist für mich eine schwierige Zeit, das hab ich in meiner Karriere noch nicht erlebt“, weiß der 27-Jährige. „Trotzdem muss ich positiv bleiben, mir Impulse im Kopf setzen. Weil ich dem Team durch meine Präsenz auf anderem Weg in jedem Spiel helfen will.“ Das Selbstvertrauen ist angeknackst. „Ich werde aber gestärkt herauskommen, will so schnell wie möglich treffen.“