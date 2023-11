Salzburg baut Tabellenführung aus, Caps verlieren

Im Spitzenspiel in Szekesfehervar endete die Linzer Drei-Siegesserie, einzig Emilio Romig (37.) traf an diesem Abend für die Gäste zum 1:1-Ausgleich. Janos Hari machte zweieinhalb Minuten vor dem Ende in einer offenen Partie den fünften Fehervar-Sieg in den jüngsten sechs Partien perfekt, in der Tabelle zogen die Ungarn mit Linz an Punkten gleich.