Capitals beenden Pleite-Serie - 4:0 gegen Salzburg

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg hat am Mittwoch in der ICE Hockey League die zweite empfindliche Niederlage in Folge kassiert. Die Salzburger mussten sich drei Tage nach einem 1:8-Debakel beim KAC bei den Vienna Capitals mit 0:4 (0:1,0:0,0:3) geschlagen geben und verpassten damit die Rückkehr an die Tabellenspitze. Für die Salzburger war es ihre dritte Auswärtspleite nacheinander, die Wiener beendeten ihre Serie von zuletzt drei ICE-Niederlagen in Folge.