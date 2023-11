Neue Strategie der Klimakleber

„Möglichst wenige Menschen nerven“

Das Schlechte an dieser Nachricht: Sie arbeiten an neuen Protestformen, „mit denen wir so wenige Menschen wie möglich nerven, aber trotzdem auf die Titelseiten kommen“. Dass die Klimakleber einschätzen können, womit sie möglichst wenig nerven, mag bezweifelt werden. Das neue Strategiepapier der Letzten Generation Deutschland z. B. verkündet unheilvoll das Ziel, den Alltag im großen Stil zu stören. Allerdings mit dem Zusatz: „Um dies zu erreichen, brauchen wir eine gewisse Popularität in der Gesellschaft.“