„Politische Spiele sind hier fehl am Platz!“

Via Social Media beflegeln sich Standort-Gegner und Befürworter seither, oft ist Sachlichkeit oder gar Höflichkeit in den Postings beidseitig nicht gegeben. Auch Kilian Brandstätter, Bürgermeister von Gols und Landtagsabgeordneter meldet sich jetzt zu der Causa zu Wort: „Es geht hier um die optimale Gesundheitsversorgung der Burgenländer. Damit sollte man keine politischen Spiele treiben. Das Land Burgenland steht weiterhin zu 100 Prozent hinter dem Projekt. Die Burgenländer können sich auf die Gesundheitspolitik von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil verlassen“, so Brandstätter.