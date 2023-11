Handballer wohnen in Bukarester Fußball-Stadion

„Größtes Geschenk wäre ein Sieg!“

„Das Areal befindet sich mitten auf einer aktiven Militärbasis“, sagt Diana bei der Führung. Was aber nicht ohne Grund ist, denn der Verein wurde 1947 als Abteilung des Militärvereins CSA Steaua Bukarest gegründet. Kampflos ergeben will man sich aber in jener Stadt, in der man 1994 einen der größten Siege der Klubgeschichte feiern konnte, freilich nicht! „Wir müssen klug und geduldig sein und Fehler in allen Phasen auf ein Minimum beschränken“, so Coach Vunjak. Setzt sein Team dies um, würde es seinem Präsidenten nachträglich das wohl beste Geschenk machen.