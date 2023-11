Pfleger läuft jeden Tag elf Kilometer zur Arbeit

Das Jahr 1991 wird Markus Reiter nie vergessen. Er legte die Zigaretten zur Seite und schlüpfte in die Laufschuhe. Im selben Jahr lief der Pflegeleiter der Intensivstation am Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum in Steyr das erste Mal in die Arbeit und schwor sich nach den kraftraubenden elf Kilometern: „Das mache ich jeden Tag.“ Er zog es durch. „Egal, ob bei minus 20 Grad oder plus 36 Grad. Ich habe in den vergangenen fast 33 Jahren keinen Tag ausgelassen, außer ich war krank oder musste schwere Dinge transportieren. Das ergibt 2000 Laufkilometer pro Jahr. Insgesamt bin ich 66.000 Kilometer gelaufen“, so Reiter.