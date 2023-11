„Frontaler“ in Liezen: 2 Männer, 1 Hund verletzt

Der 63-jährige Däne (mit Wohnsitz im Bezirk Liezen) war gegen 18.40 Uhr am Donnerstag von Liezen kommend in Richtung Schladming unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er in das Auto eines 49-jährigen Grazers.