So wird Migräne heute behandelt

„Heute sind wir in der Lage, die Lebensqualität unserer Patienten enorm zu verbessern. Es gilt, dass Hausarzt, Facharzt und Therapeut ineinandergreifend kooperieren“, betont Dr. Sonja-Maria Tesar, Neurologin und Ärztin für Allgemeinmedizin in Klagenfurt. „Aber auch die Patienten selbst sind hier aufgerufen, die ärztliche Hilfe unbedingt in Anspruch zu nehmen und ihre Erkrankung nicht hinzunehmen. Sie selbst kennen ihre Anfälle und ihre bestmögliche medikamentöse Behandlung und nehmen idealerweise auch nicht-medikamentöse Maßnahmen ernst.“