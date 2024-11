Wieso Diabetes als unerkannte Volkskrankheit gilt

Um Glukose als Energieträger zu verwerten, braucht der Körper Insulin. Doch bei Typ-2-Diabetes wird nicht genug davon im Körper hergestellt oder es kann nicht richtig wirken. Dadurch gelangt der Zucker nicht in die Körperzellen und vermag nicht zur Energiegewinnung genutzt zu werden. Er verbleibt im Blut, was mitunter schwerwiegende Folgen an den Gefäßen und Organen verursacht. Ein erhöhter Blutzucker tut zunächst nicht weh, ist allerdings trotzdem gefährlich: Menschen mit Diabetes sterben fünf bis zehn Jahre früher – meist aufgrund einer zu späten Diagnose.