Mit diesen Aktien profitieren Sie von Trumps Sieg

„America first“ lautet die Devise des Republikaners. Das trifft vor allem auf die Wirtschaft zu. Trump will die Industrie in Amerika stärken und das Land unabhängig machen. Trump übernimmt die USA in einer relativ guten Lage – zumindest was die Börsen betrifft. Seit den 1930er-Jahren fand keine Wahl mehr unter so guten Vorzeichen an der Börse statt. Der S&P 500, der die 500 größten Firmen umfasst, stieg seit Jahresbeginn um über 20 Prozent. Die Gewinne der Unternehmen steigen heuer um zehn Prozent und dürften 2025 um weitere 15 Prozent zulegen. Auch der Nasdaq und der Dow Jones zeigen ein erfreuliches Kursplus.