Sobotka: Der unantastbare König des Nationalrats

Fest steht, Sobotka bleibt auf Sicht der König des Nationalrats. Der Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat auch keine Zweifel an seiner Person und stärkt ihm den Rücken: „Sobotka hat mein Vertrauen!“ Eine sehr berühmte Phrase fasst den Fall in seiner Gesamtheit wohl am besten zusammen: Klingt komisch, ist aber so.