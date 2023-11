Arbeitgeberseite warnt: Kein Lohn für Streikende!

Seit über acht Wochen verhandelt die Arbeitgeberseite mit der Gewerkschaft nun schon um einen Abschluss des Kollektivvertrages in der Metallbranche. Die Fronten sind extrem verhärtet. Während die Gewerkschaften am Montag eine Vertiefung der Streiks angekündigt hatten, zeigte sich die Arbeitgeberseite am Mittwoch zwar verhandlungsbereit, sprach aber auch eine deutliche Warnung aus: „Klar ist, dass die Streikenden für die Zeit der Arbeitsniederlegung keinen Lohn erhalten, dafür sind die Gewerkschaften zuständig. In jedem Fall bedeutet dies für die Streikenden Lohneinbußen!“