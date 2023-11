Die Sozialpartnerschaft steht an einem Scheideweg

Die Lohnverhandlungen zwischen Unternehmern und Gewerkschaft stehen auf der Kippe. Entweder man kann sich trotz wilder Wortgefechte am Verhandlungstisch einigen - dann gilt auf gut Österreichisch: „Guat is gaunga, nix is gschehn!“ -, oder es kommt zu einem Arbeitskampf mit Demonstrationen und Streiks, nach dem Motto: „Gemma auf d’ Blutwiesn!“