Wie der Metallerstreit ohne Lohnplus gelöst würde

„Sie können sch***en gehen“: Was Arbeitnehmervertreter Reinhold Binder über die bisherigen Angebote der Metaller-Arbeitgeber denkt, ist klar und öffentlich nachlesbar. Auch die siebente Runde ging am Montag ohne Einigung über die Bühne. Wie man die Pattstellung der beiden Parteien auch ohne Lohnerhöhung lösen könnte, was Österreich tun muss, um nächstes Jahr nicht tiefer in die Krise zu rutschen, und warum wir uns jede Lohnerhöhung am Ende selbst bezahlen: Krone+ hat bei der Leiterin des Wirtschaftsforschungsinstituts Eco Austria, Monika Köppl-Turyna nachgefragt.