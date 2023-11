„Größte Streikbewegung der letzten 40 Jahre“

Reinhold Binder, Verhandlungsführer der Arbeitnehmer bei den Metaller-Kollektivvertragsverhandlungen, spricht im krone.tv-Interview Klartext: „Letzte Woche waren 90.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 270 Betrieben an den Warnstreiks beteiligt, das waren so viele Betriebe, wie noch nie.“