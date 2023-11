Spitzenspiel als Abschiedsgala für ÖFB-Stürmerin?

Eigentlich sollten die Altacher Damen schon in der wohl verdienten Winterpause sein. Ein verregnetes Wochenende in Niederösterreich Anfang November bescherte den Rheindörflerinnen allerdings eine Liga-Nachspielzeit, da das Gipfeltreffen mit Serienmeister St. Pölten gestrichen und auf diesen Sonntag verschoben werden musste. Bitter, zumal es zum neuen Termin in der NV Arena schneien könnte...