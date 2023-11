Chipgigant TSMC plant weiteres 3-Nanometer-Werk

Der taiwanische Chipkonzern TSMC erwägt den Bau eines dritten Werks in Japan. Am neuen Standort will das Unternehmen moderne 3-Nanometer-Chips fertigen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf inoffizielle Kreise berichtete. Japan könnte dadurch zu einem wichtigen globalen Zentrum der Chipherstellung werden. Baubeginn und Kosten der Fabrik sind noch unklar, TSMC bestätigte die Informationen nicht.