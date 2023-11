Macbook Pro M3 im Duell mit High-End-Desktop-PC

Es ist ein ungleiches Duell. In der einen Ecke des Ringes: Apples neues Macbook Pro in der 14,2-Zoll-Variante mit 1,55 Kilo Gewicht und einem bei TSMC im 3-Nanometer-Prozess gefertigten M3-Achtkernchip mit bis zu 3,2 Gigahertz Takt. In der anderen Ecke: ein zehnmal so schweres Gaming-PC-Monstrum mit Wasserkühlung, dessen 16-Kern-Prozessor Core i9-12900K von Intel im Turbo-Modus bis zu 5,2 Gigahertz schnell wird. Kann Apples 70-Watt-Laptop da mithalten? Wir haben es ausprobiert - und gestaunt.