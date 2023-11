Kärntnerin feuert im Sommer über 10.000 Schüsse ab

Tausende Schüsse im Sommer

„Dort hatten wir kilometerlang super präparierte Loipen - das hilft natürlich, ist ein Vorteil gegenüber anderen Nationen“, betont Anna Juppe. Die 24-jährige Villacherin ist zum dritten Mal in Folge beim Weltcup-Auftakt dabei. Als Ex-Langläuferin hat sie in der Vorbereitung wieder besonders viel am Schießstand getüftelt - und über 10.000 Schüsse abgefeuert.