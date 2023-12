Welche Ehrenämter sollte man mehr schätzen?

Als freiwillige und unentgeltliche Arbeiten halten Ehrenämter vieles in unserer Gesellschaft am Laufen. Nicht nur deshalb sollte man sie in den Fokus rücken, und das nicht am Tag des Ehrenamtes. Die Möglichkeiten für Ehrenämter sind breit gefächert. Je nach den eigenen Interessen, Fähigkeiten und Zielen kann jede:r von uns sich ehrenamtlich engagieren.