Freiwillige Engel leisten Großes in Pflegeheimen

Zerstreuung und Herzenswärme

Die aktive Pensionistin ist in ihrem Bemühen um die Gemeinschaft in den Betreuungszentren nicht alleine. Mehr als 1400 Landsleute bringen – nicht nur am heutigen Tag des Ehrenamtes – an der Seite der Pflegekräfte gemeinsam mit diesen Zerstreuung und Herzenswärme in den Alltag der Bewohner. Das freiwillige Engagement reicht vom Vorlesen bis zum Basteln oder Spielen, von der Gartenarbeit bis zur Mithilfe beim Essen. Auch beim Organisieren von Ausflügen und Veranstaltungen sind die ehrenamtlichen Helfer unverzichtbar.