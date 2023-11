Warum nicht einen Monat Ski-Weltcup zur Primetime?

Sölden, Levi, Gurgl und ab nach Amerika

Darum sollte sich die FIS rasch etwas anderes überlegen! Warum nicht nach dem Auftakt in Sölden und den Slalom-Rennen von Levi und Gurgl einen Rennmonat in Nordamerika einlegen? Anders als in Europa scheinen die Bedingungen in den USA und Kanada stabil zu sein. Das zeigen die Bilder aus Colorado, wo derzeit fast das gesamte ÖSV-Team trainiert. Und auch an der US-Ostküste, wo die Damen in Killington ihre nächsten beiden Rennen bestreiten, gibt es grünes Licht. Und einen Monat lang Skirennen zur Primetime im TV würde dem Sport ebenfalls guttun...