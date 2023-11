Mega-Frust bei Martin: „Haben mir Titel gestohlen“

„In jeder Kurve fast gestürzt“

Die Ursache für den gebrauchten Tag will Martin in den Michelin-Reifen gefunden haben: „Ich habe mich krampfhaft bemüht, diese Situation ein bisschen zu managen, aber ich bin in jeder Kurve fast gestürzt. Es ist schade, dass eine Meisterschaft nach einer großartigen Saison, in der ich sehr hart geschuftet habe, auf so eine Weise entschieden wird. Es fühlt sich für mich so an, als hätten sie mir den Titel gestohlen.“