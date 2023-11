„Unfassbar respektlos“: Morbidelli außer sich

Dass die Rennleitung Espargaro ausgerechnet auf den 16. Startplatz versetzte, schmeckt Morbidelli allerdings überhaupt nicht. Der Grund dafür ist simpel: „Was die Kommissare gemacht haben, ist, dass sie ihn in der Startaufstellung direkt neben mich platziert haben. Und das Sprintrennen durfte er fahren, als wäre nichts gewesen. Die Rennleitung hat überhaupt nichts getan in Reaktion auf diese riesengroße Respektlosigkeit einem anderen Fahrer gegenüber. Die wäre in anderen Sportarten ganz anders geahndet worden. Aber es ist, wie es ist. Ich fahre weiter.“