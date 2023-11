MotoGP: Wer gewinnt den Katar-GP? Ab 18 Uhr LIVE

Noch ist nichts entschieden. Francesco Bagnaia (Ducati) und Jorge Martin (Pramac) kämpfen nach wie vor um die Krone in der Motorrad-Königsklasse. Kann der Italiener seinen Titel erfolgreich verteidigen, oder krönt sich der Spanier zum ersten Mal in seiner Karriere zum MotoGP-Champion. In Katar soll der Grundstein für das Finale in Valencia gelegt werden, hier verpassen Sie nichts.