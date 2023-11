Rieseneinsatz wegen Hilferufen aus dem Kanalnetz

Zwei Feuerwehren, Höhenretter und Taucher von sieben weiteren Feuerwehren standen am Sonntag ab 10.30 Uhr in Natternbach (OÖ) im Einsatz: Ein Mann hatte Alarm geschlagen, weil er am Vormittag Hilfeschreie aus dem Kanalnetz gehört hatte. Stundenlang wurde nachgeschaut, ob sich jemand in einer Notlage befindet.