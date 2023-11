„Ich bin meinem Retter sehr dankbar“

„Wäre er nur ein paar Minuten vorher am Haus vorbeigefahren, gäbe es mich nicht mehr!“ Eric Brandner ist auch Tage nach dem Brand an seinem Haus in Thumersbach immer noch sprachlos. Ein aufmerksamer „Krone“-Zusteller (64) klingelte den Pensionisten am Mittwoch aus dem Schlaf, als er Flammen an der Fassade des Hauses bemerkte.