Vorbeifahrender Lenker rettet Bewohner vor Feuer

Ein Autolenker, der gegen vier Uhr zufällig an dem Wohnhaus in der Talstraße in Thumersbach bei Zell am See vorbeifuhr, bemerkte, dass die Styroporfassade in Flammen stand. Er reagierte sofort und alarmierte zuerst die Feuerwehr. Dann klingelte er die Hausbewohner aus dem Schlaf. Sie konnten sich retten.